AHMSA: Julián Torres y trabajadores protestan en Ciudad de México

En el marco del segundo día de plantón en la Ciudad de México, el representante de los exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA), Julián Torres Ávalos, informó sobre los resultados de la reunión sostenida con el Secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños. Durante el encuentro, el funcionario federal indicó que, por instrucciones presidenciales, se está dando seguimiento al proceso de venta de la empresa, el cual aseguró que "va por buen camino" y presenta amplias posibilidades de concretarse según lo proyectado anteriormente.

A pesar de la apertura al diálogo, Torres Ávalos manifestó la inconformidad del gremio ante la postura de la Secretaría respecto al método de liquidación. Según lo expuesto por Bolaños, el pago a los trabajadores se perfila bajo los lineamientos de la Ley de Quiebras, una vía que los manifestantes rechazan tajantemente. Los trabajadores exigen que se respete lo estipulado en su Contrato Colectivo de Trabajo, argumentando que no aceptarán acuerdos que disminuyan los beneficios y derechos adquiridos tras años de servicio.

El Secretario del Trabajo aclaró que el esquema de pago bajo el contrato colectivo no se encuentra dentro de sus facultades legales, señalando que dichas gestiones corresponden a otras instancias. Ante esta respuesta, los obreros reafirmaron que su presencia en el Zócalo tiene como fin último hablar directamente con la Presidenta de la República. Buscan que el Ejecutivo Federal intervenga para establecer un plan de pago justo que cubra los salarios que se les adeudan y que no los tome por sorpresa al momento de formalizarse la venta de la siderúrgica.

Finalmente, Julián Torres subrayó la importancia de adelantarse a los tiempos de la empresa para asegurar que el pago de los salarios devengados sea una prioridad en la transición de Altos Hornos. El grupo de manifestantes advirtió que mantendrán su postura firme y continuarán con las movilizaciones en la capital hasta obtener una garantía de que sus derechos laborales serán liquidados conforme a la ley y no bajo esquemas que consideran perjudiciales para sus familias.