Tranquilidad en AHMSA: Rumores de saqueo desmentidos

Los rumores sobre un presunto saqueo de materiales en Altos Hornos de México (AHMSA) quedaron descartados luego de una inspección realizada por representantes del grupo de defensa legal obrera.

El dirigente Julián Torres Ávalos informó que durante el recorrido por las plantas uno y dos, acompañado de directivos sindicales y trabajadores, se constató que tanto la maquinaria como los patios de chatarra permanecen en orden. "Los recorridos nos dieron la certeza de que no se han movido equipos ni materiales, y tampoco existe autorización del síndico para hacerlo", afirmó.

La verificación incluyó áreas estratégicas de la empresa, con la presencia de personal de abastecimientos y de relaciones laborales, lo que dio mayor respaldo al proceso. Según Torres Ávalos, esta acción busca dar tranquilidad a la base trabajadora, que en los últimos días se había mostrado inquieta ante versiones de que el patrimonio de la siderúrgica estaba siendo vendido en secreto.

En relación con el primer informe presidencial de Claudia Sheinbaum, donde no se abordó la situación de AHMSA, el dirigente obrero señaló que mantienen la confianza en que el Gobierno Federal no ha dejado de atender el caso. "Tenemos conocimiento de que la Secretaría del Trabajo y Hacienda siguen involucradas, y seguimos esperando que este año se concrete el pago pendiente a los trabajadores", apuntó.

Finalmente, Torres Ávalos llamó a la plantilla laboral a mantenerse vigilante y paciente, asegurando que mientras las gestiones continúan en la Ciudad de México, ellos seguirán al pendiente de que las instalaciones de AHMSA no sufran alteraciones.