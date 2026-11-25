Extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) mantienen la gestión ante el Gobierno federal para obtener un crédito de 50 mil pesos destinado a los 14 mil exobreros de la siderúrgica, recurso que esperan se concrete antes de Navidad para llevar sustento a sus hogares.

Julián Torres Ávalos, dirigente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, explicó que la solicitud fue planteada originalmente desde el pasado mes de marzo; sin embargo, al no obtener respuesta en aquel momento, ingresaron un nuevo oficio a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El representante señaló que, de acuerdo con la información recibida, el titular de la dependencia federal, Marath Bolaños, ya presentó la petición directamente a la presidenta de México, por lo que permanecen en espera de una resolución oficial y de que se les conceda una audiencia en los próximos días antes del periodo vacacional de diciembre.

"Nosotros queremos que sea antes de la Navidad para poder darle algo a la familia, llevarle algo a la familia y que tengan algo que llevar a la mesa para esos días que son tan importantes", expresó Torres Ávalos al señalar que mantienen la esperanza de una respuesta favorable.

Paralelamente, el dirigente reiteró que la lucha principal continúa enfocada en el pago total de sus finiquitos y del pasivo laboral adeudado, por lo que manifestó la disposición de los extrabajadores para respaldar las gestiones que permitan al consorcio interesado concretar la compra de la empresa y reunir los recursos necesarios para liquidar a la plantilla.