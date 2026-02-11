Jurisdicción Sanitaria 04 implementa filtros en hospitales: prevención de sarampión

La Jurisdicción Sanitaria 04 comenzará a instalar filtros de revisión en las entradas de hospitales y centros de salud de la región. Esta medida busca detectar a tiempo a cualquier persona que llegue con síntomas de sarampión y evitar que el virus se propague dentro de las unidades médicas. La decisión se tomó tras una reunión urgente entre los jefes de salud y las autoridades municipales de la zona.

Como parte de este plan, el personal médico ya recibe capacitación para identificar rápidamente las señales de la enfermedad y activar los protocolos de aislamiento. Ahora, desde que un paciente pone un pie en la clínica, será evaluado para descartar sospechas. Además, se agilizó el contacto con los laboratorios para que cualquier caso sospechoso se notifique y se atienda sin perder tiempo.

Las autoridades explicaron que estas acciones son preventivas y buscan blindar a la comunidad ante el riesgo de brotes en la región. El objetivo es que los servicios de salud estén alertas y coordinados para reaccionar de inmediato. Por ello, se ha pedido a todas las unidades médicas que refuercen la vigilancia en sus turnos de atención.

Finalmente, se recomienda a la población revisar las cartillas de vacunación, especialmente las de los niños, para asegurarse de que tengan sus dosis completas. Si alguien presenta fiebre, manchas rojas en la piel, ojos llorosos o malestar general, debe acudir al centro de salud más cercano para recibir atención y evitar el contacto con otras personas.