Dan luz verde para segunda subasta de AHMSA

El Juzgado Segundo de Concursos Mercantiles dio luz verde para la realización de la segunda subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), como parte del proceso de quiebra de ambas empresas, y otorgó un plazo de tres días al síndico Víctor Manuel Aguilera para presentar las bases que regirán dicho procedimiento.

En el acuerdo emitido el pasado 2 de junio, la jueza Ruth Haggi Huerta autorizó esta segunda subasta, la cual, de acuerdo con los tiempos establecidos, podría llevarse a cabo a mediados del mes de agosto.

La autoridad judicial aprobó la nueva propuesta para la venta de AHMSA y MINOSA como unidad productiva, presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera, aunque con algunas modificaciones.

Dentro de la resolución, se ordenó al síndico presentar, en un plazo de tres días, las bases que regirán la subasta, las cuales establecerán las condiciones y lineamientos para los interesados en participar en el remate de los activos.

Asimismo, deberá exhibir el listado de trabajadores con el cálculo de los créditos laborales preferentes y no preferentes que participarán en la distribución de los recursos obtenidos por la venta.

Dentro del acuerdo, la jueza reiteró que los créditos laborales tendrán carácter preferente en el proceso, al señalar que los derechos de los trabajadores deberán ser protegidos antes que los de otros acreedores.

Con los nuevos lineamientos, el juzgado busca acelerar el procedimiento de venta y otorgar mayor certeza jurídica a los posibles compradores, ante la serie de controversias promovidas por acreedores como PEMEX, el IMSS e instituciones financieras que habían presentado objeciones respecto a la forma en que se realizaría la venta de los bienes de la empresa.

El procedimiento mantiene como valor mínimo de referencia mil 326 millones de dólares, y acreedores con garantías, como Cargill, Banca Afirme, Caterpillar y PEMEX, entre otros, podrán participar de manera directa en el proceso como postores calificados.

Se espera que en los próximos días se conozcan los términos definitivos de la convocatoria, incluyendo la fecha en que se llevará a cabo la subasta y las condiciones para los grupos empresariales y financieros interesados en adquirir las compañías.

Una vez que se aprueben las bases, la recepción de ofertas deberá realizarse dentro de los 60 días posteriores, por lo que la segunda subasta de AHMSA podría celebrarse a mediados de agosto.