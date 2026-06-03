Don Tino regresa a su hogar tras apoyo comunitario en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Don Justino Lugo Guerrero, conocido como "Don Tino", regresó a su vivienda luego de que la tarde-noche del pasado martes su propia hija intentara desalojarlo, dejándolo en la calle. El hecho generó indignación en la comunidad, que se solidarizó con el adulto mayor y le brindó apoyo para recuperar su espacio.

Habitantes del sector, movidos por la empatía y humanidad, ayudaron a Don Tino a ingresar nuevamente a la casa que dijo, está llena de recuerdos.

La comunidad se unió para ayudar a Don Tino a recuperar su hogar tras el intento de desalojo.

Además, abogados que conocieron el caso promovieron un amparo para proteger sus derechos y evitar que fuera despojado de su hogar, considerando que no se cumplió en tiempo y forma con las notificaciones sobre el juicio sucesorio que se lleva a cabo en torno a este caso.

Entre lágrimas, el adulto mayor agradeció el respaldo de sus vecinos, señalando que solo pide pasar sus últimos días en la vivienda. "Ya me ayudaron a ingresar nuevamente mis muebles a la casa, todos mis vecinos, hasta los niños, lo cual no encuentro cómo agradecer", expresó con emoción.

Abogados interpusieron un amparo para proteger los derechos de Don Justino Lugo en su vivienda.

Familiares de Don Tino, quienes residen en otros municipios, acudieron la mañana de este miércoles a la vivienda para brindarle compañía y apoyo, reafirmando su compromiso de velar por él y acompañarlo en esta etapa de su vida.

En cuanto a Norma, quien pretendía desalojarlo, se le explicó que debe permitir al adulto mayor permanecer en el hogar y, posteriormente, podrá realizar lo conducente en caso de querer vender el inmueble.

Familias de Don Tino llegaron para brindarle apoyo y compañía en esta difícil etapa.

La familia agradeció profundamente la solidaridad de los vecinos, quienes evitaron que Don Tino quedara en la calle y lograron que recuperara la tranquilidad de su hogar.