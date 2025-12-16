Secretaría de Gobierno de Coahuila prohíbe pirotecnia en fiestas decembrinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con motivo de la inminente llegada de la temporada de fiestas decembrinas y con la intención de establecer estrategias, acciones y reducir el riesgo al medio ambiente y la salud humana y animal, la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, notificaron a las dependencias municipales a cargo que, no se otorgarán permisos para la transportación y comercialización de artificios pirotécnicos en el Estado de Coahuila.

Lo anterior, con fundamento en el Reglamento para el Otorgamiento de Opiniones Favorables para la Fabricación, Almacenamiento, Comercialización, Consumo y Transportación de Materiales Explosivos en Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, consideración que, en territorio estatal, no se cuenta con permisos vigentes y autorizados para dichas actividades en materia de pirotecnia.

El ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil en el Municipio de Múzquiz, mencionó que, en virtud de lo anterior, no habrán de proporcionar facilidades para el transporte, y comercialización de este tipo de materiales.

De igual forma, colaborarán en la vigilancia, procesamiento y sanción de quienes infrinjan dichas disposiciones puesto que, la intención es, coadyuvar en la reducción de lesionados, muertes y daños a la propiedad privada y pública, debido riesgo que, representan los artificios pirotécnicos.