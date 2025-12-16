Contactanos
Coahuila

Secretaría de Gobierno de Coahuila prohíbe pirotecnia en fiestas decembrinas

El director de Protección Civil en Múzquiz, Víctor Guajardo Loo, confirmó que no se otorgarán permisos para el uso de artificios pirotécnicos en la región durante la temporada navideña.

Por Teresa Muñoz - 16 diciembre, 2025 - 07:38 p.m.
Secretaría de Gobierno de Coahuila prohíbe pirotecnia en fiestas decembrinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con motivo de la inminente llegada de la temporada de fiestas decembrinas y con la intención de establecer estrategias, acciones y reducir el riesgo al medio ambiente y la salud humana y animal, la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, notificaron a las dependencias municipales a cargo que, no se otorgarán permisos para la transportación y comercialización de artificios pirotécnicos en el Estado de Coahuila.

      Lo anterior, con fundamento en el Reglamento para el Otorgamiento de Opiniones Favorables para la Fabricación, Almacenamiento, Comercialización, Consumo y Transportación de Materiales Explosivos en Coahuila, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, consideración que, en territorio estatal, no se cuenta con permisos vigentes y autorizados para dichas actividades en materia de pirotecnia.

       

      El ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil en el Municipio de Múzquiz, mencionó que, en virtud de lo anterior, no habrán de proporcionar facilidades para el transporte, y comercialización de este tipo de materiales.

      De igual forma, colaborarán en la vigilancia, procesamiento y sanción de quienes infrinjan dichas disposiciones puesto que, la intención es, coadyuvar en la reducción de lesionados, muertes y daños a la propiedad privada y pública, debido riesgo que, representan los artificios pirotécnicos.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados