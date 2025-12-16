Robo de inflable navideño afecta a vecinos de Sabinas

SABINAS, COAH.- Vecinos de la Colonia Vista Hermosa reportaron el robo de un inflable navideño que se encontraba como decoración en el exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Río Papalopan. El incidente ocurrió alrededor de las seis de la tarde del lunes, cuando un joven fue visto a través de una cámara de seguridad recogiendo el adorno junto con la extensión eléctrica que lo mantenía conectado.

De acuerdo con testimonios de residentes, el presunto responsable pasó primero frente a la vivienda, observó el inflable desinflado y posteriormente regresó para llevárselo. La acción fue notada por vecinos que compartieron la situación en grupos comunitarios, con el objetivo de alertar a la población y solicitar apoyo para localizar un inflable similar que pueda sustituir el objeto robado.

Vecinos de la colonia Vista Hermosa manifestaron su preocupación por la presencia de jóvenes que transitan por las calles observando las casas y aprovechando cualquier descuido. Señalaron que este tipo de actos afectan la tranquilidad de las familias, especialmente en temporada decembrina, cuando las calles suelen estar adornadas con motivos festivos.

Vecinos aprovecharon la ocasión para recomendar mayor vigilancia en la zona y pidieron a los padres de familia estar atentos al comportamiento de sus hijos, ya que en varias ocasiones se ha observado a menores de edad en las calles sin supervisión. Aunque no se ha confirmado la identidad del responsable, la comunidad insiste en la importancia de reforzar la seguridad y fomentar la responsabilidad ciudadana.

Este hecho refleja la necesidad de fortalecer la cultura de respeto y cuidado en Sabinas, donde las celebraciones navideñas forman parte de la identidad comunitaria. Los habitantes esperan que la difusión del caso sirva como llamado de atención para prevenir futuros incidentes y mantener el espíritu festivo sin que se vea empañado por actos de robo o vandalismo.