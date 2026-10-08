Juzgado rechaza prórroga para la compra de AHMSA y MINOSA

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles declaró improcedente la solicitud de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V., para obtener una prórroga de 90 días naturales en el procedimiento de compra de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA).

Mediante un acuerdo emitido el 8 de octubre de 2026, la jueza Ruth Haggi Huerta García reiteró que el 13 de octubre vence el plazo para que el postor solicitante y los demás participantes calificados exhiban la garantía de seriedad.

En la versión simplificada de la resolución, la autoridad judicial señaló que durante la audiencia pública del 25 de septiembre se presentó una oferta superior al mínimo equivalente al 85 por ciento establecido en las bases de subasta para la compra de la Unidad Productiva.

Sin embargo, el postor no presentó documentación para acreditar su solvencia económica ni la disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos. En esa audiencia manifestó, bajo protesta de decir verdad, que contaba con dinero suficiente para cubrir el pago y exhibir la garantía de seriedad.

Ante esta situación, el juzgado concedió al participante y a los demás postores calificados por la Sindicatura un plazo de 10 días hábiles para presentar dicha garantía, cuyo vencimiento quedó establecido para el 13 de octubre.

Posteriormente, el interesado solicitó una prórroga de 90 días naturales para realizar el pago total de su oferta, con el argumento de que necesitaba verificar diversas cuestiones relacionadas con las empresas involucradas.

Al analizar la petición, la jueza tomó en cuenta que, de acuerdo con el informe de la Sindicatura, el postor ya había tenido acceso a información técnica, financiera, legal, operativa, ambiental y regulatoria relevante de ambas compañías, tanto en español como en inglés.

La resolución consideró que la solicitud de ampliación representaba una falta de seriedad en el procedimiento de venta y podía afectar a las partes involucradas, incluidos los 13 mil 907 trabajadores de AHMSA y MINOSA, quienes tienen prioridad en el pago de sus créditos.

Asimismo, indicó que el proceso había retrasado el pronunciamiento sobre el consorcio planteado por dos acreedores garantizados.

Por ello, el juzgado mantuvo sin cambios la fecha límite del 13 de octubre de 2026 para que el postor solicitante y todos los participantes calificados presenten la garantía de seriedad.

La Sindicatura de AHMSA y MINOSA informó que continuará atendiendo las determinaciones de la autoridad judicial y mantendrá informados a trabajadores, acreedores y demás interesados sobre las resoluciones relacionadas con la venta de ambas empresas.