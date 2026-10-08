Club Rotario celebra Atletismo en Convivencia 2026 en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Con la participación de estudiantes con capacidades especiales, se llevó a cabo la quinta edición de Atletismo en Convivencia 2026, organizada por el Club Rotario en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Nueva Rosita.

El encuentro tuvo como principales protagonistas a los estudiantes, quienes participaron en diversas actividades deportivas y de convivencia, promoviendo la inclusión mediante el deporte.

El evento fue encabezado por el presidente del Club Rotario, Antonio Rafael Sandoval Gosaguio, quien destacó la importancia de generar espacios donde todos los estudiantes puedan participar y disfrutar de actividades deportivas.

Durante la jornada se entregó un reconocimiento al maestro Arsenio Sánchez Reyes por su invaluable labor, vocación y compromiso como docente de educación física en el CAM 17.

Asimismo, se reconoció su trayectoria como entrenador del Encuentro Deportivo en Convivencia Regional, función que ha desempeñado durante más de cinco años.

El reconocimiento resaltó su contribución para demostrar que el movimiento no tiene barreras, así como su compromiso para fomentar la inclusión, la alegría y el bienestar integral de los estudiantes a través del juego y el deporte.