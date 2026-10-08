Desaparece Óscar Vallesa Hernández en Juárez, Coahuila

SABINAS, Coah. - La Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Óscar Vallesa Hernández, de 26 años, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Juárez, Coahuila.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre fue visto por última vez el 25 de agosto de 2026, mientras que el reporte de desaparición fue presentado el 2 de septiembre del mismo año.

Óscar Vallesa Hernández es de nacionalidad mexicana, tiene complexión delgada, pesa aproximadamente 70 kilogramos y mide 1.75 metros. Es de tez blanca, cabello lacio corto, color castaño y ojos cafés.

Como señas particulares, la ficha refiere una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en la barbilla.

Al momento de su desaparición vestía playera tipo polo color rojo, pantalón de mezclilla azul y tenis color blanco con beige.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas Región Carbonífera pidió a la población proporcionar cualquier información que permita establecer el paradero de Óscar Vallesa Hernández.

La ciudadanía puede comunicarse al 911, al 844 502 4477 mediante WhatsApp Asistente Virtual o al 844 438 0700, correspondiente a la Fiscalía General del Estado. También está disponible el correo [email protected].

Trascendió que el joven fue visto la última vez cerca de la Presa Don Martín.