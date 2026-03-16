Más de 40 voluntarios participan en limpieza del Río Monclova

Monclova, Coah.- Con la participación de más de 40 voluntarios, entre ciudadanos y jóvenes del Pentatlón, el colectivo 'Volviendo al Río Monclova' llevó a cabo su primera actividad ambiental del año, logrando retirar una importante cantidad de desechos y dar mantenimiento a los árboles sembrados en jornadas anteriores.

Durante esta primera intervención del 2026, que se realizó en un ambiente de entusiasmo y compromiso ciudadano, los integrantes del colectivo Karla Mercado y Carlos Liñán destacaron la positiva respuesta de la comunidad, que se sumó durante aproximadamente dos horas, antes de que el intenso calor obligara a concluir las labores.

Entre los residuos retirados del cauce y sus alrededores se encontraron llantas, basura doméstica, un sillón e incluso un múltiple de automóvil, reflejando el grado de contaminación que aún enfrenta esta zona natural de la ciudad. Gracias al esfuerzo conjunto, los voluntarios lograron llenar dos veces una camioneta con desechos, dejando una visible mejoría en el área intervenida.

Karla Mercado señaló que, aunque se trató de una jornada relativamente breve, el trabajo realizado fue significativo por la cantidad de personas que se sumaron y por los resultados obtenidos en poco tiempo. Además de la limpieza, se realizó la siembra de algunos arbolitos y se dio mantenimiento a otros previamente plantados, con el objetivo de fortalecer su crecimiento y seguir avanzando en la recuperación ambiental del río.

'Todavía no acabamos con la emoción. Al final fuimos más de 40 personas, ya ni supimos cuántas; llegaron las chavas y chavos del Pentatlón con toda la energía. Cargamos la camioneta dos veces. Quedó muy bonito el río y ya van muy bien los arbolitos', compartieron los organizadores, al agradecer el respaldo recibido en esta primera actividad del año.

Los integrantes del colectivo resaltaron que este tipo de acciones, además de mejorar la imagen del Río Monclova, buscan crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente y motivar a más ciudadanos a involucrarse en la recuperación de este espacio natural, considerado emblemático para la ciudad. Con este arranque, 'Volviendo al Río Monclova' reafirma su compromiso de continuar impulsando jornadas ecológicas que permitan rescatar y preservar el río para las futuras generaciones.