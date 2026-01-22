Regularización de predios: Andrés Osuna y su compromiso en Monclova

La Comisión Estatal de la Vivienda trabaja de manera coordinada con los municipios de la región Centro en el proceso de regularización de predios, como parte del compromiso del Gobierno del Estado y los ayuntamientos para brindar certeza jurídica y patrimonio a las familias que habitan en asentamientos irregulares.

Lo anterior lo dio a conocer el director estatal de la dependencia, Andrés Osuna, quien señaló que actualmente se está trabajando en la regularización de distintos sectores, con la realización de censos y trámites ante los cabildos correspondientes para formalizar la tenencia de la tierra.

"Como Gobierno del Estado estamos en procesos de regularización, ahorita venimos de Villas del Desierto, y la solicitud debe entrar el martes a Cabildo, para avanzar y resolver el conflicto de este sector".

Informó que en el caso de Monclova se trabaja en la regularización de colonias como la Matilde Barrera, y están poniendo orden en sectores como en la Oscar Flores Tapia, Elsa Hernández, Leandro Valle, mientras que en Frontera se está viendo el caso de una parte de la colonia Aviación.

Mencionó que se tratan de procesos complejos y prolongados, debido a que es necesario realizar censos casa por casa y revisar los antecedentes legales de cada predio, ya que en muchos casos se trata de terrenos invadidos desde hace varios años o propiedades cuyos dueños ya no reclaman derechos.

"Son procesos tardados, pero lo que queremos es regularizar a la gente que ya vive ahí, no sabemos si son casas con adeudos o invasiones, pero se tiene que ver la manera de resolver cada caso".

Indicó que el objetivo principal del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, es que las familias puedan contar con escrituras y un patrimonio legal, más allá de obtener algún beneficio económico.

"No es tanto ver qué utilidad sacamos, lo que le interesa al gobernador es que la gente tenga su escritura, que tenga un patrimonio. Por eso trabajamos en conjunto con CERTTURC y los municipios".

El funcionario explicó que no existe un número preciso de predios en proceso, ya que se trata de casos antiguos que se están retomando en distintos municipios del estado, donde se negocia con los propietarios originales para la donación o liberación de los terrenos.