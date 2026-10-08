'La violencia no tiene

género ni preferencia'

El párroco Antonio Coss llamó a reforzar el núcleo familiar tras el homicidio entre dos jóvenes en la región y el ataque a una docente en Torreón.

El presbítero sostuvo que la violencia no es una condición propia de un grupo o preferencia, sino un problema generalizado que requiere la creación de entornos comunitarios orientados a la prevención, la armonía y la convivencia pacífica para evitar la normalización de las agresiones.

Asimismo, al referirse al ataque perpetrado por dos menores de edad contra una maestra en una secundaria de Torreón, el sacerdote enfatizó la necesidad de asumir responsabilidades y cuestionó la falta de supervisión por parte de los tutores o padres de familia en la custodia de los estudiantes.

Asimismo, al referirse al ataque perpetrado por dos menores de edad contra una maestra en una secundaria de Torreón, el sacerdote enfatizó la necesidad de asumir responsabilidades y cuestionó la falta de supervisión por parte de los tutores o padres de familia en la custodia de los estudiantes.

Importancia de la Supervisión Familiar

Finalmente, el párroco destacó que la reestructuración y salvaguarda del núcleo familiar son fundamentales para reconstruir el tejido social, al advertir que la fractura en los hogares se refleja directamente en la dinámica comunitaria de la entidad.

Reforzando el Núcleo Familiar

El sacerdote Antonio Coss sostuvo que la prevención y el fortalecimiento de las familias son clave para erradicar la violencia en la sociedad.

CLAVES DE LA NOTA

· El párroco Antonio Coss señaló que las conductas violentas no dependen de la preferencia sexual o de género, sino de la falta de control de impulsos.

· Consideró urgente reforzar la supervisión de los padres sobre sus hijos tras el ataque a una maestra por dos menores en una escuela de Torreón.

· Destacó la necesidad de fortalecer el núcleo y la estructura familiar para evitar la ruptura del tejido social en Coahuila.