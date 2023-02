Quienes viven día a día con el "Jesús en la boca" son los miles de trabajadores de confianza que laboran en Altos Hornos de México (AHMSA) pues mientras la vorágine que existe en torno a esta empresa se habla del drama que viven también miles de Obreros sindicalizados quienes aunque Blanco tienen un sindicato "que los defienda" esos otros empleados de la acerera están completamente abandonados a su suerte.

Hace poco un empleado de ese nivel me envió un mensaje en dónde asegura que la situación de ellos es totalmente angustiante y que no tienen ni una oportunidad de chistar por qué son de forma inmediata puestos a disposición de Recursos Humanos y enseguida de patitas en la calle

Y aunque ya les enviaron un correo a los directores, gerentes, subdirectores y subgerentes de que den todas las facilidades a sus trabajadores, hay algunos que todavia se creen los dueños.

Un caso es el de un funcionario de apellido Arzola, quien no quiere que sus trabajadores hagan un turno corrido para evitar el gasto de gasolina, argumentando que a el le vale lo que diga Paco y Monica, pues el es quien manda en Protección.

Y asi, me cuentan hay muchos funcionarios con ínfulas más altas que las que traían la familia Ancira Elizondo recién llegados todos ellos a la empresa la cual por cierto dejaron en ruinas.

MAL AUGURIO

En dónde andan las cosas turbias es la región centro de Coahuila pues dicen que en la alianza PRI, PAN y PRD para la selección de candidatos a diputados locales hay mano pachona.

Los aspirantes a candidaturas aseguran que la mano negra es para favorecer a tal o cuál persona.

Alcaldes, y diputados en funciones usan sus influencias para favorecer a sus favoritos....

Hay quien tiene en la terna hasta sus "consentidas".

Los que aseguran que le saben a al grilla dicen que no es válido que en estos tiempos de mucha efervescencia política y de indefiniciones existan métodos que sigan pisteando la democracia y con ello la credibilidad no solo de candidatos si no de los partidos o coalicones que postulan a dichas personas impuestas por capricho de unos cuantos .

De igual forma hay inquietud pues dicen que mientras el el PRI se llevó la mayoría de las cándidaturas los demás partidos tengan solo en su poder migajas y estás sean repartidas a gusto de unos cuantos.

En esta región hay muchos personajes que aspiran a una Diputación para ello, por ejemplo en Monclova varios regidores pidieron licencia para ir en busca de una oportunidad, sin embargo la mano de un empoderado alcalde está metida hasta el tuétano tratando de imponer a personas que son gente muy allegada a él.

Aseguran que el mismo funcionario, le aplicó a la dirigente de su Partido "manita de puerco" vendiendo la idea de ser y tener control para poder ganar dichas diputaciones lo cual está en estela de duda.

ESTIRÓN DE OREJAS

Quien vino desde la ciudad de México el día de ayer a ponerle un "cariñoso estiron de orejas" a alcaldes y funcionarios emanados de Morena en Coahuila fue el Secretario de Gobernación Adan Augusto López.

El número dos del Gobierno Federal y fiel escudero del Presidente Andrés Manuel López Obrador voló exprofeso a la ciudad de Monterrey Nuevo León en dónde ya lo esperaban los alcaldes y funcionarios de Morena en Coahuila quienes tuvieron que esperar más de dos horas por retraso de vuelo y solo para que les leyeran la cartilla.

Al más viejo estilo priísta en dónde como Salinas de Gortari les dijo a todos sus funcionarios "no se hagan bolas" así el secretario de Gobernación les sentenció que en su partido y en el proyecto de la 4T solo hay un candidato del Presidente y tiene nombre y apellido y se llama Armando y se apellida Guadiana.

El número dos del Gobierno Federal les dijo en tono serio y amable pero con sabor a "mentada de madre" que no había tiempo ni lugar a equivocaciones que desde CDMX se ven mejor las cosas y más claras y que no esperan sorpresas y que todos se pusieran a trabajar a favor del candidato del Presidente, o sea Armando Guadiana