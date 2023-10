Lamenta la trágica muerte de Zaragoza

FRONTERA COAH.- Amigos y familiares de Zaragoza Reyna Flores, no pueden creer aun la lamentable noticia, el joven de 20 años de edad murió calcinado luego de que en la camioneta en la que circulaba volcó.

Mediante redes sociales, sus amigos, familias y seguidores compartieron fotografías acompañados de mensajes emotivos con los que le brindaron el último adiós a un joven que disfrutó al máximo de la vida.

"Aún tenía la esperanza de que fuera solo un mal sueño, la esperanza de despertar y saber que nada había pasado pero la realidad es otra, saber que te fuiste y dejaste a tu familia con un dolor terrible, pero ver a mi hija destrozada, me parte el corazón, no sé cómo darle consuelo, me dueles mucho mijo Zaragoza Reyna, siempre te recordaré como la persona que hizo inmensamente feliz a mi niña bonita, a tu pelona como le decías, descansa en paz mijo", publicaron en las redes sociales.

"Otra vez no, mi niño, el corazón de la casa por qué tú, no puedo con tanto dolor, mi bebé te amo, mi niño vuela alto mi niño, te amaré por siempre te llevo en mi corazón".

El joven formaba parte de un grupo musical en Nadadores Coahuila, su muerte ocurrió durante la madrugada del domingo por lo que se mencionó, venía de un evento desafortunadamente encontró la muerte a su paso y tras perder el control de su vehículo, se volcó, ocasionando que se incendiara y quedando atrapado en el interior, su muerte prácticamente fue instantánea, descanse en Paz Zaragoza Reyna Flores.

Conmocionaron las palabras de su novia, Briana Gutiérrez quien mencionó que se quedaba destrozada pero a la vez en paz por saber que Zaragoza ya está con su papá ya que él deseaba tanto volverlo a ver.

"Te amo mi vida, te amo con todo mi ser, siempre viviré enamorada de ti, siempre serás el amor de mi vida y la única persona que me hizo feliz", fueron las palabras que le dedicó su novia.