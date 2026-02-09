Miguel Medina asegura continuidad en justicia al entregar a Lazo Chapa

El delegado Miguel Medina destacó que la procuración de justicia es un proceso dinámico que requiere atención diaria ante la constante evolución de los casos y la integración de carpetas de investigación. Ante su próxima transición, aseguró que realizará una entrega formal y detallada de la oficina a su sucesor, el delegado Lazo Chapa.

En este proceso de entrega-recepción, se informará puntualmente sobre los asuntos que quedan en curso para garantizar la continuidad del trabajo institucional. Respecto al estado de las investigaciones, Medina afirmó que no existen temas críticos pendientes de gran magnitud, aunque reconoció que hay labores operativas en marcha. Entre los asuntos relevantes, mencionó el seguimiento de órdenes de aprehensión por delitos de abigeato en la zona de Ocampo y el proceso legal relacionado con un accidente de tránsito donde falleció un motociclista. Aclaró que los tiempos de resolución dependen frecuentemente de la mediación entre víctimas e imputados y de las agendas de audiencias judiciales.

En un ejercicio de transparencia, el delegado abordó de manera directa los señalamientos realizados en redes sociales sobre presuntas irregularidades en su gestión. Desmintió categóricamente cualquier vinculación con tráfico de influencias o investigaciones en su contra, calificando dichas publicaciones como carentes de veracidad. Medina enfatizó su disposición al escrutinio público y reiteró que cuenta con la plena confianza del Fiscal General para sus nuevas responsabilidades.

Finalmente, el funcionario confirmó su integración al equipo del Fiscal General en la ciudad de Saltillo, cargo que asumirá formalmente durante el transcurso de esta semana. A pesar de su traslado a la capital del estado, aseguró que mantendrá una cercanía constante con la región centro-desierto para supervisar los avances en materia de justicia. Concluyó agradeciendo el apoyo de los medios y de la fiscalía durante su gestión en la delegación.