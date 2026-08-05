Familia y amigos recuerdan a Miguel Domínguez en Monclova

A dos años del fallecimiento de Miguel Arturo Domínguez Guzmán, excomandante del Cuerpo de Bomberos de Monclova, familiares y personas cercanas continúan recordándolo por su calidad humana, su vocación de servicio y el legado que dejó dentro y fuera de la corporación.

Domínguez Guzmán perdió la vida luego de ser atropellado mientras circulaba en su motocicleta, hecho que conmocionó a la comunidad monclovense debido a la trayectoria que había construido como bombero y servidor público.

Con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento, su excuñada, Alejandra Sánchez Cruz, publicó un mensaje en redes sociales en el que evocó distintos momentos compartidos con él y destacó el impacto que tuvo en la vida de su familia.

En su publicación recordó que conoció de cerca la historia de amor entre Miguel y su hermana desde que ambos coincidieron en el Cuerpo de Bomberos de Monclova, así como la etapa en la que formaron una familia y tuvieron tres hijas.

También relató que, aun después de su divorcio, Miguel continuó pendiente de quien había sido su esposa. Recordó que, cuando ella enfermó gravemente, él le expresó que seguía amándola y le propuso volver a casarse para poder cuidarla durante su enfermedad, decisión que finalmente no se concretó.

Sánchez Cruz describió al excomandante como un hombre generoso, solidario y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara sin esperar nada a cambio. Afirmó que esa disposición era parte de su esencia y que su vocación de servicio existía mucho antes de vestir el uniforme de bombero.

Asimismo, recordó el momento en que recibió la noticia de su fallecimiento, mientras se encontraba trabajando, y aseguró que el impacto emocional le impidió continuar con sus actividades ese día.

En su mensaje sostuvo que Miguel Arturo Domínguez Guzmán no solo dejó un legado dentro del Cuerpo de Bomberos, sino también entre familiares, amigos y ciudadanos que conocieron su disposición para servir.

"Hoy no quiero recordar cómo partió. Quiero recordar cómo vivió", expresó al concluir su publicación, en la que afirmó que su memoria permanecerá viva entre quienes lo conocieron.