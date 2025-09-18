Premio millonario desata debate sobre sorteos digitales

MONCLOVA, COAH.- Tras el revuelo causado por el premio millonario entregado en Castaños, donde un joven ganó un Lamborghini Revuelto 2025 valuado en más de 13 millones de pesos, surgieron dudas sobre la legalidad del evento organizado por la página "Sorteos El Chato".

De acuerdo con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cualquier rifa con venta de boletos en México debe contar con un permiso expreso de la Secretaría de Gobernación (Segob), además de una fianza que garantice la entrega de premios. Asimismo, es obligatorio que los organizadores publiquen las bases completas del sorteo, el valor de los premios y el procedimiento de asignación.

Sin embargo, al revisar el listado de permisionarios autorizados por la Dirección General de Juegos y Sorteos, disponible en el portal oficial de Segob, no aparece registro público a nombre de "Sorteos El Chato" ni del evento número 304, en el que se entregó el Lamborghini y una bolsa de camionetas y autos de lujo.

Aunque en su página web y redes sociales "Sorteos El Chato" afirma que se basa en los resultados de la Lotería Nacional, especialistas advierten que este mecanismo no sustituye la obligación de contar con el permiso federal correspondiente.

En Sonora y Coahuila, donde esta plataforma ha ganado popularidad en los últimos meses, algunos usuarios han comenzado a expresar dudas sobre la legitimidad de los sorteos, mientras que otros defienden la transparencia de los resultados transmitidos en redes sociales.

Hasta el momento, la Secretaría de Gobernación no ha emitido un comunicado oficial sobre este caso en particular. Lo cierto es que, mientras Irving Dagoberto Riojas de Hoyos celebra el premio en Castaños, el debate sobre la legalidad de "Sorteos El Chato" pone bajo la lupa a este tipo de dinámicas digitales que mueven millones de pesos y captan la atención de miles de participantes en todo el país.