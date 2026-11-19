Como una señal alentadora que devuelve la esperanza de concretar el rescate de la empresa y el pago a la base laboral, calificó Ismael Leija Escalante, dirigente del Sindicato Nacional Democrático (SND), el segundo informe presentado recientemente, en el cual se detallan siete u ocho puntos clave, entre ellos la contratación de un asesor financiero y la elaboración de estudios técnicos para su reactivación.

De acuerdo con el líder sindical, estas acciones resultan prácticamente obligadas para los involucrados, quienes buscan salvaguardar lo que tienen garantizado al interior de la compañía en caso de que no llegue a concretarse la conformación del consorcio previsto.

Avances en la reactivación de la empresa

Leija Escalante señaló que, dentro de los puntos incluidos en el reporte, destacan de manera particular tanto la incorporación del especialista financiero como los análisis técnicos orientados a poner nuevamente en operación la planta, lo que representa un paso necesario hacia una solución definitiva.

Asimismo, manifestó su expectativa de que el proceso logre cristalizarse a la brevedad, incluso tomando como referencia el plazo planteado para el mes de enero, al subrayar que lo prioritario para la plantilla laboral es que la reactivación se concrete sin importar qué grupo o inversionista asuma el control de la empresa.

"Pues qué bueno, qué bueno, la verdad, porque como yo lo he dicho, yo veo que ellos ya pues tienen que hacer eso. Casi, casi están forzados porque pues ellos no pueden perder lo que tienen garantizado allá adentro en caso de que no se concrete ese consorcio", expresó el dirigente del SND respecto al avance reportado.

Demandas de los trabajadores

Finalmente, reiteró que el reclamo central de los trabajadores se mantiene enfocado en dos objetivos fundamentales: que la fuente de empleo vuelva a operar y que se cubran en su totalidad los pagos pendientes con el personal.