Monclova busca presupuesto para apoyar a familias de desaparecidos

En Monclova se busca incluir una partida dentro del Presupuesto de Egresos 2027 para apoyar al colectivo de Madres Buscadoras y a familiares de personas desaparecidas.

La propuesta fue planteada por el síndico Leonardo Rodríguez durante la sesión de Cabildo en la que se analizaron los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el próximo año.

Rodríguez explicó que el presupuesto contempla cerca de 84 millones de pesos para apoyos sociales, por lo que propuso destinar un porcentaje de estos recursos a las familias que realizan labores de búsqueda.

Señaló que en Monclova existen 209 familias que han perdido a seres queridos y que durante años se han dedicado a localizarlos, lo que implica gastos de traslado e insumos.

Indicó que las familias pueden requerir viajar a Saltillo y a otras regiones del estado donde existan indicios relacionados con posibles restos, además de adquirir materiales para las jornadas de búsqueda.

El síndico planteó que podría destinarse entre uno y dos por ciento de los apoyos sociales, aunque aclaró que el porcentaje deberá analizarse.

Precisó que, de aprobarse, primero se etiquetaría el recurso en el presupuesto y posteriormente se definiría su aplicación mediante los planes de trabajo que presenten los colectivos.

Rodríguez confió en que la propuesta sea considerada antes de la aprobación del Presupuesto de Egresos, prevista antes del 31 de diciembre, para que la partida pueda operar durante 2027.