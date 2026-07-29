Accidente de motocicleta deja a cobrador lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un cobrador de una empresa dedicada a otorgar préstamos resultó lesionado la tarde de este miércoles al derrapar en la motocicleta que conducía, luego de que uno de los neumáticos estallara mientras circulaba por la colonia La Loma.

El accidente ocurrió sobre la calle Prolongación Juárez, a la altura de la calle Nogal, donde Alonso Hernández, de origen colombiano, se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika F-150, color rojo con gris, para realizar labores de cobranza.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las llantas de la motocicleta reventó de manera repentina, provocando que el conductor perdiera el control de la unidad y derrapara varios metros sobre el pavimento.

Testigos que presenciaron el percance solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911, por lo que al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a Alonso Hernández, quien presentaba diversos golpes y escoriaciones. Tras ser valorado, se determinó que sus lesiones no eran de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Por su parte, elementos de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para documentar el incidente, mientras una grúa retiró la motocicleta siniestrada de la vialidad.