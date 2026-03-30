Vendedores Ambulantes de Sabinas se Organizan para Mejorar su Situación Laboral

SABINAS, COAH. La Unión de Vendedores Ambulantes de Sabinas, Coahuila, ha lanzado una iniciativa para registrar a todos los comerciantes ambulantes de la ciudad. El objetivo es crear un padrón de vendedores ambulantes y obtener un tarjetón que les permita trabajar de manera segura y ordenada.

Raúl Cuellar Garcés, presidente de la Unión de Vendedores Ambulantes, explicó que la idea es sumar a todos los vendedores ambulantes, ya sean fijos, semifijos o ambulantes, para que puedan trabajar sin problemas. "Queremos que todos estén identificados y que tengan un tarjetón que les permita trabajar en la ciudad", dijo.

La iniciativa busca mejorar la situación laboral de los vendedores ambulantes, quienes a menudo enfrentan dificultades para trabajar en la ciudad. La Unión de Vendedores Ambulantes considera que esta iniciativa es un paso importante para mejorar la organización y el control de los vendedores ambulantes en la ciudad.

"Queremos que todos trabajen de manera segura y ordenada", dijo Cuellar Garcés. "Esto nos permitirá tener un mejor control de quiénes son los vendedores ambulantes y evitar que personas ajenas a la ciudad se aprovechen de la situación".

La iniciativa también busca mejorar la imagen de los vendedores ambulantes y promover un ambiente de trabajo más seguro y respetuoso. La Unión de Vendedores Ambulantes invita a todos los comerciantes ambulantes a unirse a la iniciativa y obtener su tarjetón.

La reunión para iniciar el proceso de registro se llevará a cabo el lunes 6 de abril a las 12 del mediodía en Cabildo, y se invita a todos los vendedores ambulantes a asistir y unirse a la iniciativa.