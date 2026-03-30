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Coahuila

Vendedores Ambulantes de Sabinas se Organizan para Mejorar su Situación Laboral

La Unión de Vendedores Ambulantes de Sabinas busca crear un padrón para mejorar la situación laboral de los comerciantes.

Por Carlos Macias - 30 marzo, 2026 - 11:38 a.m.
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      SABINAS, COAH. La Unión de Vendedores Ambulantes de Sabinas, Coahuila, ha lanzado una iniciativa para registrar a todos los comerciantes ambulantes de la ciudad. El objetivo es crear un padrón de vendedores ambulantes y obtener un tarjetón que les permita trabajar de manera segura y ordenada.

      Raúl Cuellar Garcés, presidente de la Unión de Vendedores Ambulantes, explicó que la idea es sumar a todos los vendedores ambulantes, ya sean fijos, semifijos o ambulantes, para que puedan trabajar sin problemas. "Queremos que todos estén identificados y que tengan un tarjetón que les permita trabajar en la ciudad", dijo.

      La iniciativa busca mejorar la situación laboral de los vendedores ambulantes, quienes a menudo enfrentan dificultades para trabajar en la ciudad. La Unión de Vendedores Ambulantes considera que esta iniciativa es un paso importante para mejorar la organización y el control de los vendedores ambulantes en la ciudad.

      "Queremos que todos trabajen de manera segura y ordenada", dijo Cuellar Garcés. "Esto nos permitirá tener un mejor control de quiénes son los vendedores ambulantes y evitar que personas ajenas a la ciudad se aprovechen de la situación".

      La iniciativa también busca mejorar la imagen de los vendedores ambulantes y promover un ambiente de trabajo más seguro y respetuoso. La Unión de Vendedores Ambulantes invita a todos los comerciantes ambulantes a unirse a la iniciativa y obtener su tarjetón.

      La reunión para iniciar el proceso de registro se llevará a cabo el lunes 6 de abril a las 12 del mediodía en Cabildo, y se invita a todos los vendedores ambulantes a asistir y unirse a la iniciativa.

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