Lesionados en volcadura reciben atención en Clínica 7 de IMSS

Fuera de peligro se encuentran los dos hombres que ingresaron a la Clínica 7 del IMSS tras resultar lesionados en la volcadura de la camioneta que prestaba el servicio de "ride" sobre la carretera federal 57.

José Ricardo García Sánchez, de 27 años, se encuentra estable y plenamente consciente. Los estudios médicos determinaron que presenta únicamente un esguince cervical, considerado una lesión leve, y no presentaba fracturas.

Ingresó al hospital únicamente para recibir medicamentos contra el dolor y permanecer bajo vigilancia médica.

Por su parte, José Alfredo García Juárez, de 52 años, también se encuentra estable, solo con algunos golpes, sin fracturas, pero debido a la fuerza del impacto los médicos determinaron realizarle una tomografía para descartar lesiones internas.

Hasta el momento, ambos pacientes permanecen bajo observación médica y, mientras se mantienen estables, se espera que en las próximas horas pueda darse su alta, dependiendo de los resultados de los estudios y su evolución.