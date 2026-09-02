Piden por recuperación de Ramiro tras accidente

La preocupación y la esperanza se han unido entre familiares, amigos y personas que conocen a Ramiro Hernández Mendoza, de 42 años, quienes comenzaron una cadena de oración por su recuperación.

Ramiro permanece en terapia intensiva y bajo atención médica, luego de que su estado de salud se complicara a consecuencia de las lesiones que sufrió durante el accidente registrado en la colonia Leandro Valle.

Quienes lo conocen lo describen como un hombre trabajador. Tras el percance, su vida cambió de manera inesperada y ahora sus seres queridos permanecen pendientes de su evolución, mientras las oraciones continúan con la esperanza de que pueda salir adelante.

El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Leandro Valle y la calle Eulalio Gutiérrez, cuando Pedro Garanzuay, de 20 años, intentó rebasar por el acotamiento a bordo de una unidad propiedad de la empresa Encanto.

La unidad terminó impactándose contra un puesto ambulante de carnitas instalado a un costado de la avenida. Debido al impacto, la estructura fue desplazada y golpeó a Ramiro, quien en ese momento realizaba labores de limpieza en el exterior del negocio.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención. El trabajador presentaba una herida en el rostro y un fuerte golpe en la cabeza. Los socorristas lo llevaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración. Sin embargo, al ser examinado en el hospital, los médicos detectaron que la lesión en la cabeza era de mayor consideración de lo que aparentaba inicialmente.

Por esta razón, Ramiro fue ingresado al área de terapia intensiva, donde permanece bajo vigilancia médica y sin recuperar plenamente el estado de alerta. Mientras continúa su atención médica, familiares, amigos y conocidos mantienen la esperanza de que su estado de salud mejore y pueda recuperarse de las lesiones sufridas.