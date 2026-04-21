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Coahuila

Alberto Medina aclara reactivación de ruta de transporte en Coahuila

Las autoridades municipales se reunieron con concesionarios del transporte público para abordar la reactivación de una ruta que había suspendido operaciones previamente. Durante el encuentro, se aclaró que esta reactivación cumple con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

Por Carolina Salomón - 21 abril, 2026 - 08:29 p.m.
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      Autoridades municipales atendieron a concesionarios del transporte público ante la inquietud generada por el presunto ingreso de una nueva ruta en la ciudad, aclarando que se trata únicamente de la reactivación de un servicio que ya contaba con permisos vigentes.

       

      La reunión fue encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, junto con el director y regidor de Transporte, Teodoro Flores y Genaro Soto, quienes dialogaron con representantes de diversas rutas, logrando acuerdos tras exponer la situación.

      Durante el encuentro, se explicó que la ruta en cuestión había suspendido operaciones anteriormente y que su reciente circulación corresponde a una reactivación formal, cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

       

      Los transportistas manifestaron su preocupación inicial al considerar que podría tratarse de una nueva ruta operando de manera irregular, lo que generó incertidumbre entre choferes y concesionarios.

      Se detalló que el recorrido de esta ruta abarca colonias del sector Oriente, entre ellas Emiliano Zapata, Hipódromo, Calle 11, entre otras.

      Finalmente, las autoridades informaron que, aunque la aclaración fue realizada, el tema también será planteado ante la Subsecretaría de Transporte y Movilidad para su conocimiento y seguimiento.

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