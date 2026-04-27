Conmociona en San Buenaventura muerte de perrito por presunto disparo

San Buenaventura.- La muerte de un perrito tras un presunto disparo de arma ha provocado indignación entre habitantes de San Buenaventura. Ciudadanos difundieron lo sucedido y exigieron castigo para el responsable.

Lilia del Carmen, rescatista independiente identificada por la comunidad a través de la página "Patitas San Buena", explicó que comenzó a recibir mensajes sobre el caso luego de que vecinos reportaran la agresión en redes sociales.

Aclaró que dicha página no es una fundación formal, sino un espacio ciudadano utilizado para reportar mascotas perdidas, realizar denuncias sobre maltrato animal y apoyar en la localización de perros extraviados.

Señaló que, aunque no es la administradora, participa activamente en la difusión de casos y por ello muchas personas la ubican como "Lili Patitas San Buena". Relató que recientemente observó publicaciones donde denunciaban que dos jóvenes a bordo de una camioneta habrían realizado disparos en la calle Juárez, en la parte baja, cerca de la Clínica 51.

Según las versiones recibidas, primero atacaron a una paloma y después dispararon contra el perrito. Indicó que el animal presuntamente se encontraba afuera de un negocio de lavado de carros propiedad de su dueño, quien posteriormente fue localizado para conocer mayores detalles de lo ocurrido. La rescatista explicó que el propietario del perro narró que actualmente busca interponer la denuncia correspondiente, aunque el proceso se ha complicado debido a que el cuerpo del animal fue retirado del lugar después de la agresión.

Comentó que, de acuerdo con la versión del dueño, inicialmente logró recuperar al perrito sin vida para darle sepultura, pero al trasladarse a su domicilio por herramientas e implementos necesarios, el cuerpo volvió a desaparecer, por lo que hasta ahora desconoce dónde quedó. Añadió que existe además el señalamiento de un taxista que habría presenciado los hechos, así como fotografías donde se observan lesiones graves en el animal, aparentemente provocadas por el impacto del proyectil. Lilia del Carmen condenó lo sucedido y señaló que nada justifica atacar a un animal indefenso. Expresó que si alguna mascota causa molestias, ladra o genera conflictos vecinales, existen instancias legales para reportarlo y hacer del conocimiento del propietario, pero nunca tomar represalias violentas. "Hay maneras de resolver cualquier problema. No se vale quitarle la vida a un animalito de esa forma", manifestó. Finalmente, pidió a las autoridades investigar el caso y sancionar a quien resulte responsable, al advertir que no puede normalizarse la violencia contra los animales en San Buenaventura.