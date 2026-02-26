DIF Coahuila impulsa programas para garantizar seguridad en el estado

En medio de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en distintas regiones del país, en Coahuila se mantiene un entorno de seguridad resultado del trabajo coordinado entre diversas instituciones, aseguró la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas.

La funcionaria señaló que el tema de seguridad en el estado no solo se atiende desde las corporaciones policiacas, sino también a través de programas de prevención social que impulsa el organismo estatal, enfocados principalmente en la atención de las adicciones y la violencia familiar.

"Yo creo que ya dimos una cuenta de lo que estamos viviendo en Coahuila, de la grandeza de nuestro estado, de vivir con seguridad, porque todas esas angustias que se vivieron en todos los rincones del país, nosotros ni siquiera llegamos a sentir un poco".

Indicó que la estabilidad que existe en el estado es el resultado de un esfuerzo transversal entre distintas dependencias que trabajan de manera permanente para preservar la paz en la entidad.

"Es algo que tenemos que valorar porque no se da gratis, es gracias al esfuerzo transversal de muchas instituciones que están trabajando día a día para mantener un Coahuila seguro", indicó.

La Presidenta del DIF Coahuila explicó que, a partir del análisis de los casos de violencia registrados en la entidad, se ha detectado que muchos de ellos tienen su origen dentro del entorno familiar.

En ese sentido, señaló que el DIF estatal impulsa tres ejes de acción, entre ellos el programa "Vive Libre Sin Drogas", enfocado en la prevención y sensibilización sobre el consumo de sustancias entre niñas, niños y jóvenes.

Añadió que otra de las líneas de trabajo es la atención y rehabilitación de personas con problemas de adicciones, así como la profesionalización del personal que opera centros de tratamiento.

Como parte de este esfuerzo, alrededor de 920 personas participan actualmente en un diplomado sobre protocolos de actuación en situaciones de adicciones, dirigido a personal del sector salud, del sistema DIF y responsables de centros de rehabilitación.

La capacitación busca que estos espacios cumplan con los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, a fin de garantizar una atención adecuada y avanzar hacia su certificación.