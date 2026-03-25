Carlos Villarreal inicia obras de agua potable en Monclova

El Gobierno Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, en coordinación con el gerente de SIMAS Monclova-Frontera, Eduardo Campos, dio inicio a un paquete de obras de reposición de la red de agua potable en la colonia Guadalupe, con una inversión superior a los 5 millones 300 mil pesos.

Estas acciones forman parte del programa 'Mejorando el Agua para Todos', impulsado por SIMAS, el cual busca fortalecer la infraestructura hidráulica en distintos sectores de la ciudad y mejorar el servicio para miles de familias.

Las obras contemplan trabajos en las calles Guatemala, Guayanas, Bolivia, Panamá, Venezuela, Brasil y Dos, donde se estima beneficiar a alrededor de 15 mil usuarios, representando un avance importante para abatir el rezago en materia de agua potable en Monclova.

Villarreal Pérez destacó que este tipo de proyectos se realizan en sinergia con las obras sociales promovidas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que permite elevar la calidad de vida de las familias mediante servicios básicos más eficientes.

El objetivo principal es brindar un servicio continuo y de mayor calidad, reduciendo fugas, mejorando la presión y garantizando que el agua llegue de manera adecuada a los hogares, problemática recurrente en diversas colonias debido al deterioro de las tuberías.

Durante el arranque, el gerente de SIMAS, Eduardo Campos, agradeció al alcalde Carlos Villarreal por el trabajo coordinado entre dependencias, destacando la importancia de mantener la sinergia para avanzar en la modernización del sistema de agua potable.

María Teresa Cervantes, vecina con 56 años de vivir en la colonia Guadalupe, expresó su agradecimiento en representación de los habitantes del sector, al señalar que durante años padecieron la falta de agua y ven en esta obra una solución esperada.

Con estas acciones, el municipio continúa avanzando en la renovación de infraestructura hidráulica, atendiendo una de las principales demandas ciudadanas y reforzando el compromiso de garantizar servicios básicos dignos para la población.