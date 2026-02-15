Intervención en Monclova: Manuel y Joselin recuperan su hogar

La vivienda de Manuel y Joselin, dos adultos mayores en la colonia José de las Fuentes, ha comenzado a experimentar una transformación radical tras años de acumulación extrema. Gracias a la intervención de las autoridades de Monclova y el apoyo de vecinos, las labores de limpieza ya alcanzan un 60 por ciento de avance. Este esfuerzo no solo busca despejar el espacio físico, sino devolverles condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad en su propio entorno.

Durante las jornadas de trabajo, personal de Protección Civil y Servicios Primarios ha retirado toneladas de objetos, desde electrodomésticos inservibles y muebles rotos hasta madera, cartón y ropa acumulada por años. El mayor riesgo detectado no era solo la falta de higiene, sino el peligro inminente de un siniestro, ya que se localizaron instalaciones eléctricas improvisadas ocultas bajo materiales altamente inflamables que funcionaban como una "bomba de tiempo".

Para garantizar la seguridad de la pareja durante el proceso, se acondicionó de manera provisional la cochera de la casa como un área de descanso. Allí se instalaron dos camas en un espacio libre de escombros y fauna nociva, permitiendo que Manuel y Joselin duerman en un lugar ventilado y seguro. Esta medida ha sido clave para que los adultos mayores no abandonen su propiedad mientras las cuadrillas terminan de sanear las habitaciones interiores y el patio.

El objetivo de este operativo coordinado va más allá de la recolección de desechos; se trata de un programa de asistencia integral que incluye la vigilancia de la salud de los habitantes. Las autoridades municipales han señalado que los trabajos continuarán hasta que el domicilio sea totalmente transitable y seguro, eliminando cualquier obstáculo que impida una evacuación rápida en caso de emergencia y mejorando significativamente la calidad de vida de la pareja.