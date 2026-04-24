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Coahuila

Carlos Villarreal encabeza jornada de rehabilitación en Las Misiones

La jornada de rehabilitación busca involucrar a los jóvenes en la mejora de espacios públicos.

Adriana Cruz
Por Adriana Cruz - 24 abril, 2026 - 05:16 p.m.
Carlos Villarreal encabeza jornada de rehabilitación en Las Misiones

El alcalde Carlos Villarreal encabezó una jornada de rehabilitación en la cancha de la colonia Las Misiones, donde participó activamente en labores de pintura y deshierbe junto a jóvenes estudiantes.

Durante la actividad, alumnos de escuelas particulares se sumaron a los trabajos impulsados por el gobierno municipal, atendiendo el llamado a involucrarse en la mejora de los espacios públicos.

El edil no solo supervisó las acciones, sino que se integró directamente a las labores, colaborando en la limpieza y mantenimiento del área deportiva, lo que fue bien recibido por los vecinos del sector.

 

Esta jornada forma parte de las estrategias municipales para recuperar espacios comunitarios y fomentar la participación ciudadana, especialmente entre los jóvenes.

Con estas acciones, la administración municipal busca fortalecer el tejido social y promover entornos más seguros y adecuados para la convivencia familiar.

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