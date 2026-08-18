Lizbeth N enfrenta prisión preventiva por maltrato animal en Coahuila

Los testimonios de vecinos sobre golpes con palos a perros encerrados en costales, además de las condiciones de hacinamiento, suciedad y falta de alimento y agua, fueron parte de los elementos presentados durante la audiencia que derivó en prisión preventiva justificada para Lizbeth N, directora de la Fundación Frichem.

El Juez Roberto Flores dictó la medida cautelar contra la imputada, acusada de crueldad animal y violencia contra seres sintientes, y determinó que deberá regresar ante el órgano jurisdiccional el próximo viernes al mediodía.

Durante la audiencia, el Ministerio Público formuló la imputación y expuso que la orden de aprehensión contra Lizbeth N fue solicitada después de que presuntamente ignorara dos citatorios, además de considerar testimonios y otros datos integrados a la carpeta de investigación.

Testimonios de maltrato animal

Uno de los testimonios considerados por la Fiscalía corresponde a un vecino de la imputada, quien señaló que el 15 de agosto, tres días después del cateo, observó a Lizbeth N y a familiares sacar maletas, bolsas negras y mascotas para subirlas a una camioneta negra.

El testigo aseguró que, a partir de ese momento, la mujer dejó de ser vista en los alrededores. Esta circunstancia también fue considerada para justificar la prisión preventiva, al formar parte de los elementos expuestos ante el juez.

Condiciones de los animales rescatados

Entre los testimonios presentados durante la audiencia destacan los de vecinos del sitio donde operaba el albergue, quienes describieron presuntas situaciones de maltrato y las condiciones en que se encontraban los animales. Una vecina declaró que observó cómo sacaban del interior del lugar a perros dentro de costales. Debido a que los costales se movían, la testigo consideró que en su interior se encontraban los animales.

De acuerdo con su testimonio, tanto el cuidador como la encargada del lugar golpeaban con palos los costales, mientras los perros lloraban. El relato forma parte de los datos de prueba que la Fiscalía presentó ante el juez para sustentar la acusación.

La investigación también documentó presuntas omisiones en el cuidado de los animales, entre ellas hacinamiento, suciedad extrema, animales en malas condiciones de salud y alimentación deficiente, además de agua insuficiente para beber.

Estado de salud de los perros

Durante la audiencia se expusieron además los distintos padecimientos detectados en los 53 perros que fueron integrados a la carpeta de investigación. De ellos, dos han muerto, mientras que a una hembra se le practicó una eutanasia humanitaria, de acuerdo con la información presentada durante el proceso.

Los datos sobre el estado de los animales fueron incorporados como parte de los elementos con los que el Ministerio Público busca acreditar las condiciones de crueldad y abandono denunciadas. El caso surgió después del cateo realizado en el inmueble donde se encontraba el albergue, operativo en el que fueron rescatados animales que posteriormente fueron sometidos a valoración médica.

Citación a testigos

Durante la audiencia, el abogado defensor solicitó al juez que los siete testigos de la Fiscalía acudan a su despacho el próximo jueves para dialogar con ellos. Los testigos serán apercibidos con una multa en caso de no presentarse. Lizbeth N deberá regresar ante el juez el próximo viernes al mediodía, cuando continuará el proceso judicial por los hechos investigados.

La medida de prisión preventiva justificada permanecerá vigente mientras avanza el procedimiento y el órgano jurisdiccional determina lo conducente conforme a los datos de prueba presentados por las partes.