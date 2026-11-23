Una habitante de Monclova lanzó una alerta dirigida a la población de esta ciudad y de toda la región Centro de Coahuila tras detectar una llamada sospechosa proveniente del número 867 281 48 17, con lada correspondiente a Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante la cual intentan enganchar a los usuarios con una supuesta oferta de trabajo.

De acuerdo con el testimonio de la reportante —quien solicitó mantener su identidad bajo reserva—, al responder la llamada se reproduce una grabación de voz automatizada que notifica que su solicitud de empleo presuntamente fue aceptada, solicitándole además que devuelva la comunicación lo antes posible.

La ciudadana explicó que identificó de inmediato la llamada como un posible intento de fraude o spam telefónico, debido a que actualmente no ha realizado ningún trámite ni enviado solicitudes de trabajo, y mucho menos en el estado de Tamaulipas.

Ante lo sospechoso del mensaje y la insistencia de este tipo de modalidades de engaño telefónico, la afectada pidió difundir el número telefónico para que las familias monclovenses y habitantes de municipios vecinos puedan identificarlo en sus identificadores de llamadas y eviten contestar o devolver la comunicación.

Asimismo, se recomienda a la ciudadanía mantener precaución ante mensajes grabados o llamadas de números desconocidos con ladas foráneas que prometen empleos, premios o beneficios no solicitados, a fin de prevenir posibles extorsiones, robo de datos personales o cargos telefónicos indebidos.