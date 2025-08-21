Llamadas de cobro de piso alertan a ciudadanos en Coahuila

Autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante recientes intentos de extorsión telefónica registrados en la ciudad, en los que delincuentes se hacen pasar por integrantes de supuestos grupos criminales para exigir "cobros de piso" que van de los 10 a los 30 mil pesos.

De acuerdo con reportes recibidos a la Dirección de Seguridad Pública, uno de los números detectados desde donde se realizan estas llamadas es el 614 873 8879, mediante el cual se solicita a las víctimas presuntos "cobros de piso" o depósitos inmediatos de dinero.

El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, destacó la importancia de la respuesta preventiva de la corporación: "Ha estado muy vigente esa situación; la ventaja que tenemos en Coahuila es que contamos con un estado seguro y con una policía que atiende de manera inmediata. Antes se recomendaba simplemente apagar el teléfono o cambiar de número; hoy ya se pueden hacer denuncias formales ante la autoridad".

Hasta el momento no se tienen reportes de trabajadores de la Presidencia Municipal que hayan caído en estas prácticas, sin embargo, Medina aseguró que, de existir algún caso, se dará vista de inmediato a la Fiscalía del Estado.

Seguridad Pública, en su labor de proximidad con la ciudadanía, ha pedido a la población no contestar llamadas de números desconocidos y, en caso de recibir amenazas o intentos de extorsión, reportarlo de inmediato.

"Es positivo que nuestra policía mantenga la alerta y realice llamados de prevención, porque la mejor herramienta para evitar que los ciudadanos caigan en estos engaños es la información", señaló el funcionario.