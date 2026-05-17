Ciudadanos de Saltillo denuncian encuestas telefónicas invasivas

A unas semanas de la jornada electoral del 7 de junio, ciudadanos han comenzado a denunciar una serie de llamadas telefónicas insistentes provenientes de números con lada de Saltillo, en lo que consideran una estrategia para medir el ánimo del electorado.

De acuerdo con los reportes, las llamadas se realizan sin previo aviso y sin que exista identificación alguna por parte de quien las emite.

Al contestar, los ciudadanos escuchan una voz femenina que asegura tratarse de una encuesta, en la que se mencionan los nombres de todos los candidatos para posteriormente pedir que se seleccione a uno mediante el teclado telefónico.

Aunque el ejercicio se presenta como un sondeo de opinión, la falta de transparencia sobre su origen ha generado desconfianza y molestia entre la población.

Muchos consideran invasivo este tipo de contacto, además de recalcar que el voto es libre y secreto, por lo que han optado por no participar.

En este contexto, todo apunta a que partidos políticos o grupos afines estarían utilizando este tipo de mecanismos para "medir el terreno" y conocer con anticipación el respaldo ciudadano con el que cuentan rumbo a la elección.

Mientras tanto, las llamadas continúan, incrementando la incomodidad entre los ciudadanos, quienes exigen mayor claridad sobre quién está detrás de estas encuestas y con qué finalidad se recaba la información.