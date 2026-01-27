Incremento de enfermedades respiratorias en Coahuila

La Secretaría de Salud prevé que en los próximos días se registre un incremento de entre 15 y 20 por ciento en las consultas por enfermedades respiratorias, derivado de los cambios bruscos de temperatura que se han presentado en la región, por lo que llamó a la población a extremar medidas de cuidado.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, señaló que los cambios de temperatura registrados en los últimos días, se han dado en periodos muy cortos de tiempo, lo que eleva el riesgo de padecimientos respiratorios. "Hemos tenido cambios demasiado bruscos de temperatura en pocas horas, no en días, en horas, lo que impactará de manera negativa en el estado de salud de la gente, lo que obliga a que la gente extreme cuidados".

El funcionario recomendó a la población evitar salidas innecesarias, resguardarse en casa y poner especial atención en personas con alguna comorbilidad. "Si no hay necesidad de salir, que se queden en casa, sobre todo niños, adultos mayores y quienes tengan alguna enfermedad".

Asimismo, llamó a extremar precauciones con el uso de calentadores, anafres y braceros, ya que pueden representar un riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. "Hay que tener mucho cuidado con los aparatos que se utilizan para mitigar el frío y evitar accidentes", advirtió.

Aguilar Arocha exhortó a la ciudadanía a no automedicarse y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma respiratorio. También reiteró el llamado a la vacunación, al señalar que se cuenta con suficientes dosis para prevenir cuadros graves que puedan derivar en hospitalización.

Aunque hasta el momento no se ha registrado un aumento significativo en las áreas de urgencias, señaló que las consultas comienzan a incrementarse, especialmente en niños pequeños, por lo que las autoridades sanitarias se mantienen en alerta.