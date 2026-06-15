Estudiante Aldo Martínez pierde su auto por inundación en Monclova

Lo que comenzó como una jornada escolar ordinaria terminó en una pérdida total para Aldo Martínez Cervantes, estudiante de la Escuela Normal de Monclova, que observó impotente cómo su automóvil quedó prácticamente cubierto por el agua tras las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento de un canal en la calle del Estudiante.

El joven, originario de Torreón, relató que llegó al plantel alrededor de las 6 de la mañana y decidió estacionar su vehículo frente a la institución debido al lodo acumulado en la parte posterior, por la lluvia de la noche anterior.

Aunque ya le habían advertido que la zona se inundaba con facilidad, nunca imaginó que el nivel del agua pudiera aumentar en cuestión de minutos.

Según explicó, cerca de las 8:30 de la mañana el canal ubicado junto al plantel se desbordó repentinamente, mientras permanecía en la dirección de la escuela, comenzó a ver cómo el agua ingresaba a las instalaciones y avanzaba rápidamente hacia los vehículos estacionados en el exterior.

Compañeros le dijeron que intentara mover su auto, pero cuando salió ya era demasiado tarde, la fuerza de la corriente impedía acercarse con seguridad.

La inundación avanzó con tal rapidez que el agua terminó cubriendo gran parte de la unidad, reconoció que quedó paralizado al ver cómo su patrimonio desaparecía frente a sus ojos. "Me quedé viendo el carro y me quedé totalmente bloqueado, todavía estoy en shock", expresó.

La pérdida resulta aún más significativa debido a que el vehículo había sido adquirido apenas en enero y representaba su primer automóvil, aunque cuenta con seguro de daños, desconoce cuál será la respuesta de la aseguradora y si podrá recuperar parte de la inversión realizada.

"Lo importante es que estoy bien, aunque sí duele porque era mi primer carro", comentó el joven, cuyo caso se convirtió en uno de los más representativos de los daños ocasionados por las lluvias torrenciales.