Tiran escombro en arroyo y provocan inundaciones

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Don Anselmo Zarazúa, habitante de la colonia Partido del Trabajo, exhortó a la ciudadanía a no bloquear los accesos por donde corre el agua pluvial, pues cada temporada de lluvias su hogar resulta afectado por inundaciones.

El vecino explicó que, al estar su domicilio ubicado en las orillas de Palaú, las precipitaciones terminan acumulándose en su vivienda. "El año pasado se me dañaron dos vehículos de los motores y en esta ocasión no quiero que ocurra lo mismo", señaló.

Para evitar mayores pérdidas, relató que con un talache abre un cauce que permita el paso del agua y evite que se estanque en su propiedad. "Es la única manera de proteger mi hogar", precisó.

Hurtado denunció que habitantes de otros sectores arrojan escombro y taludes de tierra cerca de su vivienda, lo que provoca bloqueos en el flujo natural de las precipitaciones. Esta práctica, dijo, incrementa el riesgo de inundaciones en su colonia.

Asimismo, acusó que personas sin oficio abandonan objetos en la calle Bélgica, lo que obstruye aún más el paso del agua y genera acumulaciones peligrosas en la zona.

El llamado del vecino busca crear conciencia entre la población para evitar acciones que agraven la vulnerabilidad de las familias que habitan en áreas propensas a inundaciones, especialmente durante la temporada de lluvias.