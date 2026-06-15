Monclova: Protección Civil alerta sobre lluvias y encharcamientos

Hasta el próximo jueves se mantiene la probabilidad de lluvias en Monclova y la región Centro, aunque con menor intensidad respecto a las precipitaciones registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes, consideradas por las autoridades como el periodo más crítico de este sistema meteorológico.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, informó que los pronósticos continúan marcando condiciones favorables para lluvias durante los próximos días, por lo que se mantiene la vigilancia en sectores vulnerables y puntos de riesgo de la ciudad.

Señaló que el acumulado más importante de agua estaba previsto precisamente para este inicio de semana, lo que derivó en diversos reportes relacionados con encharcamientos, escurrimientos y afectaciones en vialidades de distintos sectores.

"Hasta el jueves es el pronóstico, pero ya con menor intensidad, vamos a ver cómo sigue el pronóstico del clima, este era el día más crítico, el día más fuerte, entonces ya a partir de la tarde y mañana empieza a disminuir la probabilidad".

Indicó que las condiciones registradas durante la madrugada y la mañana de este lunes eran las que generaban mayor preocupación para las autoridades, debido al volumen de lluvia esperado y al riesgo de acumulación de agua en zonas bajas.

Ante ello, elementos de Protección Civil y otras corporaciones de emergencia permanecen atentos para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse, especialmente en cruces de arroyos, vados y vialidades susceptibles a inundaciones temporales.

Pedro Alvarado exhortó a la población a extremar precauciones mientras persistan las condiciones de lluvia, evitando salir de casa si no es necesario y absteniéndose de cruzar corrientes de agua.

"Si no tienen que salir, no salgan, no crucen los vados, no se expongan; esa es parte de las recomendaciones", puntualizó.