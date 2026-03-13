Localizan a Ana Martínez en Monclova tras días de angustia

Luego de varios días de angustia e incertidumbre, Ana Erika Martínez Ballesteros, de 52 años de edad, fue localizada con vida, poniendo fin a la preocupación que mantenían sus familiares desde el pasado 8 de marzo, cuando se reportó su desaparición en la ciudad de Monclova.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el lugar en el que permaneció durante los días en los que se desconocía su paradero ni las circunstancias de su localización.

De acuerdo con familiares y personas cercanas, la mujer había salido de su domicilio alrededor de las 9:00 de la mañana del 8 de marzo, en el sector Tierra y Libertad, siendo esa la última vez que fue vista por su familia antes de que se iniciara su búsqueda.

Durante los días posteriores, sus seres queridos recorrieron colonias cercanas, contactaron a familiares y amigos, además de colocar fichas de búsqueda en distintos puntos de la ciudad con la esperanza de obtener información que permitiera ubicarla.

Familiares señalaron que en ocasiones Ana Erika presentaba crisis de ansiedad, aunque nunca antes había ocurrido una situación similar, ya que siempre regresaba a casa. El caso fue atendido por la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, con quien la familia se mantuvo en contacto durante las labores de búsqueda. Tras su localización, se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre su estado de salud y las circunstancias de lo ocurrido.