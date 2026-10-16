Asociación Por una Vida Digna y Contra el Cáncer apoya a 130 pacientes

En el marco de la conmemoración por su 15 aniversario y el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Asociación Por una Vida Digna y Contra el Cáncer mantiene la atención diaria a 130 pacientes en la región, de los cuales cinco son hombres, informó su presidenta, Lourdes Ramírez Leal.

La activista destacó que, aunque cerca de 100 integrantes del grupo padecen cáncer de mama en distintas etapas, la organización amplió su cobertura para brindar apoyo a varones y a personas con otros padecimientos, como el cáncer de colon y de riñón, detectando este último con una creciente incidencia en la zona.

Entre los servicios que otorga la asociación figuran la donación de turbantes, pelucas, asistencia psicológica presencial y a distancia, suministro de medicamentos de alto costo y visitas a centros de salud como la Clínica 86 del IMSS. Asimismo, cuentan con el respaldo del grupo empresarial GIMSA para la donación de prótesis mamarias y brasieres especializados.

Para financiar sus operaciones y la compra de insumos, la asociación llevará a cabo en diciembre su tradicional rifa anual con 500 boletos a un costo de 150 pesos cada uno, ofreciendo premios de 500 y 250 dólares, lo que permitirá dar continuidad a los programas de acompañamiento y vigilancia médica a las sobrevivientes.