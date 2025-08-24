Contactanos
Niñas del Lu Dance Studio Monclova brillarán en Campeonato Internacional de Danza UPA

Once pequeñas bailarinas de Lu Dance Studio representarán a Monclova en competencia en Barranquilla.

Por Adriana Cruz - 24 agosto, 2025 - 07:55 a.m.
Once pequeñas bailarinas monclovenses están listas para llevar su talento más allá de las fronteras. Se trata de alumnas del Lu Dance Studio, quienes este 3 de octubre participarán en el Campeonato Internacional de Danza UPA, en Barranquilla, Colombia.

El equipo, dirigido por la maestra Lucía Montoya, ha tenido un camino lleno de disciplina y logros. Su historia comenzó en una eliminatoria en Nuevo León y continuó en Cancún, donde no solo compitieron en la fase nacional, sino que conquistaron el título de "Campeón de campeones", reconocimiento que les abrió la puerta directa a la justa internacional.

Las niñas, de entre 5 y 11 años, practican estilos como jazz, acrojazz, hip hop y ben dance. Gracias a su desempeño, son el único grupo completo seleccionado en Coahuila y uno de los pocos en todo el país con pase asegurado al certamen en Sudamérica.

Sin embargo, el reto no termina en el escenario. El costo del viaje es elevado: cada alumna necesita alrededor de 20 mil pesos, principalmente para cubrir vuelos, inscripción y viáticos. Por ello, los padres de familia han iniciado rifas, ventas y actividades culturales para reunir los recursos, además de solicitar apoyo a la comunidad y a patrocinadores.

"El mayor gasto es el vuelo, que ronda los 11 mil 500 pesos por persona. Estamos tocando puertas y esperamos que más gente se sume para que estas niñas vivan la experiencia de representar a México", comentó la directora del estudio.

Mientras tanto, las pequeñas intensifican sus entrenamientos, convencidas de que su esfuerzo puede llevarlas a dejar en alto el nombre de Monclova y de México.

