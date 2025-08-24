Niñas del Lu Dance Studio Monclova brillarán en Campeonato Internacional de Danza UPA

Once pequeñas bailarinas monclovenses están listas para llevar su talento más allá de las fronteras. Se trata de alumnas del Lu Dance Studio, quienes este 3 de octubre participarán en el Campeonato Internacional de Danza UPA, en Barranquilla, Colombia.

El equipo, dirigido por la maestra Lucía Montoya, ha tenido un camino lleno de disciplina y logros. Su historia comenzó en una eliminatoria en Nuevo León y continuó en Cancún, donde no solo compitieron en la fase nacional, sino que conquistaron el título de "Campeón de campeones", reconocimiento que les abrió la puerta directa a la justa internacional.

Las niñas, de entre 5 y 11 años, practican estilos como jazz, acrojazz, hip hop y ben dance. Gracias a su desempeño, son el único grupo completo seleccionado en Coahuila y uno de los pocos en todo el país con pase asegurado al certamen en Sudamérica.

Sin embargo, el reto no termina en el escenario. El costo del viaje es elevado: cada alumna necesita alrededor de 20 mil pesos, principalmente para cubrir vuelos, inscripción y viáticos. Por ello, los padres de familia han iniciado rifas, ventas y actividades culturales para reunir los recursos, además de solicitar apoyo a la comunidad y a patrocinadores.

"El mayor gasto es el vuelo, que ronda los 11 mil 500 pesos por persona. Estamos tocando puertas y esperamos que más gente se sume para que estas niñas vivan la experiencia de representar a México", comentó la directora del estudio.

Mientras tanto, las pequeñas intensifican sus entrenamientos, convencidas de que su esfuerzo puede llevarlas a dejar en alto el nombre de Monclova y de México.