Familia de Luis Cárdenas pide ayuda económica para TAC

A más de dos meses del accidente en el que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, la familia de Luis Baldemar Cárdenas Morales solicitó apoyo de la ciudadanía para reunir recursos económicos que les permitan realizarle un TAC de cráneo, indispensable para conocer su estado de salud actual.

El percance se registró el pasado 14 de noviembre de 2025, cuando Luis Baldemar resultó lesionado tras un accidente que le provocó un impacto severo en la cabeza, al ser embestido por una motocicleta.

Aunque ha recibido atención médica, hasta el momento no ha sido posible realizarle el estudio especializado debido a la falta de recursos económicos.

Familiares señalaron que el TAC es fundamental para descartar posibles lesiones internas y definir el tratamiento que requiere, ya que persisten algunas molestias derivadas del golpe que sufrió y descartar alguna hemorragia.

Ante esta situación, hicieron un llamado a la población a quienes deseen apoyar con alguna aportación económica, donde las personas interesadas pueden realizar depósitos a la cuenta BBVA 4152313999814911, o acudir al domicilio ubicado en la calle Teódulo Flores 3514, de la colonia José de las Fuentes.

La familia agradeció cualquier apoyo que permita avanzar en la atención médica de Luis Baldemar, quien continúa en espera de este estudio crucial para su recuperación.