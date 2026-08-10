AHMSA apoya a estudiantes con becas en UAdeC: Luis Carlos Talamantes

Al menos 45 trabajadores e hijos de trabajadores de AHMSA mantienen actualmente una beca para continuar sus estudios en la Universidad Autónoma de Coahuila, informó Luis Carlos Talamantes Arredondo, coordinador de la UAdeC.

El funcionario explicó que estos apoyos permanecen activos para quienes mantienen su vínculo con la empresa, permitiendo que los beneficiarios cubran una cuota significativamente menor a la inscripción ordinaria. "Esas todavía las tenemos activas para trabajadores e hijos", señaló Talamantes Arredondo.

Detalló que los beneficiarios de AHMSA pagan 10 pesos, en lugar de los 5 mil pesos que corresponde cubrir a un estudiante sin este tipo de apoyo. Además de las becas para trabajadores e hijos de AHMSA, la UAdeC cuenta con apoyos provenientes de otras instituciones y organizaciones de la región.

Actualmente, alrededor de 60 estudiantes reciben apoyos de agrupaciones como el Club Sertoma, Mujeres Profesionistas de Monclova y la Mesa Redonda Panamericana, además de respaldos provenientes de alcaldías. Los montos varían de acuerdo con la institución que otorga el apoyo: algunas entregan mil pesos mensuales y otras 3 mil pesos cada dos meses.

Talamantes Arredondo señaló que la universidad mantiene la búsqueda de nuevas instituciones y organismos que puedan sumarse al esquema de becas, debido a la necesidad que existe entre los estudiantes. En el caso de las licenciaturas, explicó que los alumnos no cuentan con una beca federal generalizada como ocurre en las preparatorias, por lo que la universidad busca alternativas mediante convenios y apoyos institucionales.

La UAdeC cuenta además con mecanismos propios y participa en la difusión y gestión de becas federales e institucionales. Entre sus apoyos se encuentra el Crédito a la Inscripción, dirigido a estudiantes con dificultades económicas, así como convocatorias de becas de inclusión y otros programas.

El proceso depende del tipo de beca. En las convocatorias institucionales, los estudiantes deben cumplir los requisitos establecidos, presentar su solicitud y, en los casos correspondientes, pasar por una evaluación socioeconómica. En el Programa de Becas de Inclusión, por ejemplo, las solicitudes son revisadas por un comité evaluador que determina quiénes cumplen con los requisitos y pueden acceder al beneficio.

La universidad también difunde convocatorias de becas externas de organismos públicos, privados y organizaciones sociales para ampliar las opciones disponibles para sus estudiantes. "Estamos tocando puertas donde buscar más becas para los jovencitos. Se necesita mucho", expresó Talamantes Arredondo.

El coordinador destacó que el objetivo es evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para que los jóvenes continúen con su preparación profesional.