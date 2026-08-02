Luis Estrada repara cableado dañado en Monclova

El Departamento de Alumbrado Público de Monclova inició la rehabilitación de un tramo de entre 70 y 80 metros de cableado dañado en el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Obrera Sur, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de alrededor de 15 luminarias.

El director de Alumbrado Público, Luis Estrada, informó que los trabajos se realizan con dos cuadrillas de manera simultánea para reducir el tiempo de la maniobra y afectar lo menos posible la circulación en esta vialidad.

Explicó que la reparación contempla el reemplazo del cable dañado y estimó que las labores tendrían una duración de entre una hora y una hora y media.

El funcionario indicó que el problema fue reportado por la ciudadanía hace aproximadamente una semana. Una vez que se contó con el material necesario, se programó la intervención para restablecer el servicio.

Estrada señaló que el Departamento de Alumbrado Público mantiene reportes pendientes en otros sectores de la ciudad, entre ellos la avenida Industrial y la avenida Constitución, además de diversos puntos donde los ciudadanos han solicitado reparaciones.

Precisó que el costo del material para esta reparación ronda los 5 mil pesos, aunque destacó que la mayor parte del trabajo corresponde a la logística de la maniobra, ya que fue necesario el apoyo de Seguridad Pública debido a que los trabajos se realizan sobre una vialidad de alta circulación y debajo de un puente.