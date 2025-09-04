Sentencia de 5 años en caso de atropello a Jesús Ernesto

Luego de más de tres años del accidente que dejó con lesiones permanentes a Jesús Ernesto, este jueves se llevó a cabo un procedimiento abreviado en la causa penal 1447/2022, en la que Luis Felipe "N" fue sentenciado por haberlo atropellado el 1 de enero del 2022.

Durante la audiencia, presidida por un juez de control, se autorizó el procedimiento abreviado con una pena de cinco años, como salida alterna al juicio ordinario. La propuesta de resolución fue aceptada tras un replanteamiento por parte de las defensas del imputado, Gerardo Peña y Roberto Villarreal.

Luis Felipe "N" quedó en libertad para conseguir un empleo formal que le permita cumplir con la reparación del daño, la cual asciende a 150 mil pesos. Como parte del acuerdo, ya se entregaron 28 mil pesos a la víctima y se pactó el pago del resto en mensualidades de 5 mil pesos durante 24 meses.

Además, el juez impuso una multa de 900 pesos y una cuantía adicional de 5 mil pesos al imputado.

En representación de la víctima estuvo presente la abogada Teresa Lugo, mientras que la fiscal Ludivina García participó en nombre del Ministerio Público. Jesús Ernesto sufrió una lesión irreversible en una de sus piernas, lo que ha impactado su calidad de vida desde el incidente ocurrido en pleno inicio de año del 2022.