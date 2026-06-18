Luis Gutiérrez denuncia hackeo de su cuenta y alerta sobre estafa

Amigos, familiares y contactos del director de Fomento Agropecuario, Luis Gutiérrez, fueron blanco de un intento de estafa luego de que su cuenta de Facebook fuera hackeada y utilizada para solicitar dinero de manera fraudulenta.

A través de sus redes, el funcionario alertó sobre la situación y pidió a sus contactos no hacer caso a los mensajes enviados desde el perfil comprometido, además de reportarlo. "Aviso a todos mis contactos que me hackearon mi cuenta, hagan caso omiso, pero sí repórtenlo por favor... ya lo denuncié ante las autoridades competentes", expresó.

Gutiérrez explicó que el fraude se realizó mediante Facebook y Messenger, donde personas desconocidas comenzaron a contactar a usuarios con mensajes aparentemente amistosos para después solicitar apoyo económico bajo distintos pretextos. Detalló que los mensajes iniciaban con saludos, pero no correspondían a su forma habitual de comunicarse, lo que generó sospechas entre sus conocidos, quienes en algunos casos cuestionaron la autenticidad de la conversación. "Algunos de inmediato dudaban y hacían preguntas para comprobar que sí era yo, y así se daban cuenta de que se trataba de alguien más", señaló.

Indicó que, aunque los estafadores llegaron a pedir dinero en forma de préstamos, las cantidades no eran elevadas y, afortunadamente, ninguno de sus contactos cayó en el engaño. El funcionario calificó a los responsables como "gente sinvergüenza" que busca sorprender a las personas mediante este tipo de prácticas, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a no compartir información personal ni realizar transferencias sin verificar la autenticidad de las solicitudes.

Finalmente, exhortó a los usuarios de redes sociales a mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de fraude digital, así como a reforzar las medidas de seguridad en sus cuentas.