Nadie reclama al bebé abandonado en Monclova tras huida de su madre

Hasta el momento ningún familiar se ha acercado a reclamar al bebé de tres meses que fue abandonado el pasado fin de semana en un lote baldío, luego de que su madre huyera al ser perseguida por elementos de Seguridad Pública, por lo que de no contar con documentación el menor podría ser declarado "expósito".

El caso que trascendió a la opinión pública generó indignación entre la ciudadanía ante el abandono del menor por sus padres, el cual fue rescatado por los vecinos y entregado a las autoridades.

La subprocuradora de PRONNIF Martha Herrera Ramírez, informó que hasta el día de ayer, ninguno de los familiares había reclamado al bebé o pedido su custodia, desmintiendo que una abuela se haya acercado a las autoridades. Mencionó que tras una valoración médica, se confirmó que el bebé cuenta con buen estado de salud, y no presenta signos de maltrato ni omisiones de cuidado, sin embargo no cuenta con registro ante el Registro Civil.

Indicó que se requiere el registro del menor para iniciar con los trámites, por lo que están en espera de que se presente la documentación, en este caso el certificado de nacimiento para el registro. Señaló que en caso de que nadie se presente, el menor podría ser declarado "expósito", un bebé abandonado y puesto a disposición ante una autoridad o Centro de Asistencia Social para su cuidado.

La Subprocuradora precisó que la ley no establece un plazo fijo para declarar expósito a un menor, pero sí exige agotar todas las investigaciones para ubicar familiares y acreditar vínculos. "Quiero pensar que este no va a ser el caso, porque tenemos ahí dos figuras posibles que pudieran ser el padre y la madre, nada más sería esperar que la familia extensa, ya sea los abuelos, tíos o cualquier otro, se acerquen con la documentación necesaria, para registrar al menor", afirmó.

PRONNIF continuará solicitando información adicional a Seguridad Pública y Fiscalía para esclarecer la situación jurídica de los padres y determinar los pasos a seguir en caso de que ningún familiar acuda.