"Mi hijo se está muriendo y el responsable está libre"; madre clama justicia

MONCLOVA, COAH.- La vida de Nataly Cruz Cadena cambió en cuestión de minutos. Su hijo Jesucristofer Orozco Cruz, de 19 años, permanece en terapia intensiva del Hospital Amparo Pape de Benavides, con diagnóstico de muerte cerebral, luego de ser atropellado cuando circulaba en motocicleta.

Mientras el joven lucha por sobrevivir, su madre enfrenta también una batalla legal. Afirma que el conductor señalado como responsable, Gerardo Bernal Mireles, permanece en libertad y teme que el caso quede impune.

Con la voz quebrada por el dolor, Nataly pide justicia para su hijo y solicita la intervención de las autoridades.

"Mi hijo está en terapia intensiva y no la libra", expresò la madre, quien aseguró que desde el accidente la familia no ha recibido el apoyo que esperaba de los responsables.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, alrededor de las 9:30 de la noche, en la colonia Veteranos, cerca del OXXO ubicado por el campo deportivo, cuando Jesucristo se dirigía a comprar hielo.

De acuerdo con el relato de su madre, el joven viajaba en su motocicleta cuando una camioneta se atravesó en su camino y lo proyectó varios metros.

Cuando familiares llegaron al lugar, Jesucristo ya se encontraba inconsciente.

Nataly rechazó además la versión que, según dijo, aparece en el informe policial respecto a que su hijo se encontraba en estado de ebriedad.

Aseguró que era el conductor de la camioneta quien presuntamente había ingerido bebidas alcohólicas.

La madre también cuestionó que el señalado como responsable permanezca libre mientras su hijo se encuentra entre la vida y la muerte. "Él está suelto y mi hijo se está muriendo", reclamó.

Una familia que lucha por salir adelante

La tragedia golpeó a una familia de escasos recursos que diariamente busca la manera de salir adelante.

Nataly se dedica a la venta de dulces por las calles para sostener a su familia, mientras Jesucristofer trabajaba por su cuenta y ayudaba a su padre en labores de albañilería.

Con sacrificio, el joven había logrado comprar aproximadamente un año atrás la motocicleta Italika en la que sufrió el accidente.

Su madre lo describe como un muchacho trabajador, tranquilo y muy apegado a su familia, querido desde pequeño por quienes lo conocían.

Nataly, además, tiene otro hijo con discapacidad motriz que requiere atención constante, situación que hace todavía más difícil enfrentar ahora la hospitalización de Jesucristo y la incertidumbre sobre su futuro.

"Nadie me lo va a devolver"

Nataly recuerda que cuando llegó al lugar del accidente encontró a su hijo inconsciente y el casco tirado cerca de él.

Asegura que Jesucristofer acostumbraba utilizarlo y rechaza que se pretenda responsabilizarlo por el accidente.

La madre sostiene que existen personas que estarían intentando responsabilizar a su hijo y teme que esas versiones influyan para cerrar el caso.

También dijo haber escuchado que el conductor tendría parentesco con un elemento de una corporación, aunque reconoció que no cuenta con certeza sobre esa versión.

"Yo nomás quiero que se haga justicia y que lo encierren, porque cómo va a matar a mi hijo y él libre", expresó entre lágrimas.

En el hospital, la situación médica de Jesucristofer es crítica. Nataly relató que los médicos le informaron que presenta un fuerte traumatismo craneoencefálico y que existe diagnóstico de muerte cerebral; además, su corazón estaría debilitándose.

Ante este panorama, la madre dice que no piensa detenerse.

"Yo no voy a descansar hasta que se haga justicia", afirmó.

Con su hijo conectado a los aparatos de terapia intensiva y una familia que apenas tiene recursos para salir adelante, Nataly mantiene una última petición: que el accidente no quede impune y que quien resulte responsable responda ante la justicia.

"A mí nadie me lo va a devolver, nadie me va a devolver a mi hijo", dijo.