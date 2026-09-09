Cierran escuela "Leona Vicario" por demanda de madres de familia

Madres de familia cerraron este día por la mañana la escuela primaria Leona Vicario para exigir la salida definitiva del director Roberto Gómez, ante el conflicto que mantienen con la dirección del plantel. La protesta se realizó luego de que autoridades educativas no lograron dirimir las diferencias existentes en la institución.

Las madres de familia señalaron que su principal demanda es el retiro del director. Alma Juárez, madre de familia que ha dado a conocer la situación, sostuvo que durante varios años los padres han acumulado inconformidades y que algunas no fueron expuestas por temor a posibles represalias contra sus hijos.

Protocolo de Atención a la Protesta

Durante el diálogo con las manifestantes, la supervisora escolar Yahaira Enríquez informó que el director se encuentra resguardado y que, como parte del protocolo, no se presentará en el plantel mientras permanezca la manifestación.

Explicó que las autoridades educativas no tienen facultades para determinar de manera inmediata si el director será retirado definitivamente, por lo que realizarán el procedimiento correspondiente y será la Secretaría de Educación la que determine las acciones a seguir.

"Nosotros no tenemos la facultad, ¿verdad?, de decir si se retira de manera definitiva o no; nada más realizaremos el protocolo correspondiente", señaló la supervisora. Enríquez agregó que, si la escuela reabre sus puertas mientras se resuelve el conflicto, deberá permanecer en el plantel la autoridad inmediata correspondiente para asumir las decisiones necesarias.

La supervisora también informó que, a partir de este ciclo escolar, la Primaria Leona Vicario cuenta con una nueva psicóloga, luego de que anteriormente se presentaran situaciones personales que impedían que este apoyo permaneciera al frente de la escuela.

Destacó que la atención psicológica es necesaria debido al número de alumnos que requieren apoyo y llamó a las madres de familia a mantener el diálogo con las autoridades para expresar sus necesidades e inquietudes.

"Yo durante todo este ciclo escolar voy a estar al frente de esta zona escolar. Tengo nueve escuelas, entre esas está la Leona", afirmó Enríquez.

La funcionaria señaló que desde el día anterior realizó gestiones para atender las necesidades planteadas por las madres de familia, aunque reconoció que la principal exigencia de las inconformes era la salida del director.

Demandas de las Madres de Familia

Por su parte, las madres insistieron en que las distintas inconformidades acumuladas en el plantel no pueden reducirse a una sola problemática y reiteraron que buscan que Roberto Gómez deje definitivamente la dirección de la escuela.

Entre los antecedentes mencionados durante el encuentro se encuentran también las demandas relacionadas con el clima del plantel, situación que, según las madres, provocó que otras inconformidades comenzaran a hacerse públicas.

La protesta mantiene el conflicto abierto y a la espera de que la Secretaría de Educación determine las acciones correspondientes respecto a la dirección de la Primaria Leona Vicario.